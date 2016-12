Les skippers Éric Bellion et Alan Roura se sont croisés en pleine mer samedi 24 décembre et en ont profité pour pousser la chansonnette.

par Marie de Fournas publié le 24/12/2016 à 17:36

C'est une vidéo assez insolite. Les marins Éric Bellion et Alan Roura sont engagés dans la course en solitaire du Vendée Globe depuis le 6 novembre 2016. Samedi 24 décembre, veille de Noël, ils se sont croisés en pleine mer au sud de la Tasmanie. En ce jour de fête, les deux concurrents, au coude à coude dans le classement, ont laissé la compétition de côté le temps d'une chanson de Noël.



C'est ainsi que l'on peut voir Éric Bellion en premier plan chanter à tue-tête "Petit Papa Noël". Derrière lui, sur une autre bateau, Alan Roura, le benjamin de la course, lui répond en poursuivant la chanson. Une séquence incroyable puisqu'il est très rare que deux bateaux se croisent si près lors d'une course, excepté pour un sauvetage. En raison d'une grande dépression au sud de la Tasmanie, les deux skippers ont décidé de se déplacer lentement et passeront donc surement le réveillon côte à côte !