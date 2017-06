et AFP

publié le 01/06/2017 à 09:40

La famille de la langue française s’agrandit encore. Mardi 29 mai, Le Petit Larousse a annoncé que 150 nouveaux mots et expressions figureraient dans sa nouvelle édition. Le Robert illustré intégrera de son côté 200 nouveautés dans son dictionnaire.



Actualité oblige, Le Petit Larousse a introduit dans son lexique le mot "hacktivisme" (l'activisme numérique) et "ubérisation", alors que Le Robert illustré évoque la "post-vérité" et le "burkini". Les deux dictionnaires ont adopté quelques mots communs comme "gameur" (passionné de jeux vidéo). Quelques nouveautés sont également à noter dans le domaine culinaire avec l'introduction des fameux "cromesquis", rendus célèbre par l'émission de cuisine Top Chef, ou encore la "focaccia", spécialité italienne à base de pain.

Du côté des personnalités, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron feront leur entrée dans les deux ouvrages. Le Petit Larousse accueillera dans ses pages l'Académicien Jean-Christophe Rufin et la danseuse étoile Aurélie Dupont.

Martin Fourcade aux côtés d'Omar Sy

Le handballeur Nikola Karabatic, le cuisinier Bernard Pacaud, l'écrivain algérien Boualem Sansal, le dessinateur suisse Cosey ou encore le biathlète Martin Fourcade se retrouvent dans Le Petit Larousse aux côtés de la soprano Patricia Petibon, l'historien Michel Winock ou encore l'actrice Catherine Frot.



Dans Le Robert illustré, on trouve notamment la mystérieuse romancière italienne Elena Ferrante, son collègue Erri De Luca, le comédien Omar Sy, la photographe américaine Annie Leibovitz ou l'économiste Jean Tirole.