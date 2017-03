Quels sont les enjeux de la francophonie dans le monde ?

publié le 19/03/2017 à 08:20

À la veille de la journée mondiale de la francophonie (20 mars), il est bon ton de rappeler que l'on compte presque 300 millions de francophones dans le monde. Le chiffre paraît énorme, mais il ne représente en réalité que 4% de la population globale. La langue française compte-t-elle alors sur cette planète ? Invité de RTL dimanche 19 mars, Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française, chargée de promouvoir la langue de Molière à l'échelle internationale, contourne la provocation pour dire qu'"historiquement, (le français) a été la langue de communication internationale jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'au Traité de Versailles, c'est une des seules langues qui est parlée dans les cinq continents, qui est langue officielle pour une trentaine de pays. On peut considérer que c'est la troisième langue la plus importante au monde."



Le réseau des Alliances françaises compte 850 antennes dans 136 pays. "On a 50 dossiers de création d'Alliance sous le coude. On va en créer en Tunisie en 2017. On a prévu des créations en Inde, en Russie (...) En Europe centrale, en Pologne, en République tchèque, c'est vrai que l'on a perdu du terrain mais en Amérique latine, en Asie, le français progresse", constate le président de l'association.

Quelles sont alors les raisons qui conduisent les Sud-Américains à apprendre le français ? "Pour aller travailler au Canada", rétorque Jérôme Clément. "C'est un motif économique, professionnel. En Chine, c'est amusant, on apprend le français pour aller en Afrique. Mais il y a aussi les classes moyennes de l'Inde qui (apprennent notre langue, ndlr) pour des raisons touristiques."