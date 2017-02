publié le 18/02/2017 à 15:31

Un cadavre a été découvert calciné à bord d'une voiture à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) dans la nuit de vendredi à samedi 18 février. Ce sont les pompiers qui ont fait cette macabre découverte lors d'une intervention vers 3 heures du matin à proximité d'une guinguette populaire de cette commune francilienne.



"Un corps a été retrouvé calciné", a confirmé le porte-parole de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Selon le Lieutenant-Colonel Destable, "l'âge et le sexe" de la victime n'ont pas encore été identifiés. "On n'a pas grand chose. Le feu a tout consumé et on n'est même pas sûr d'avoir déterminé le modèle de la voiture", a ajouté une source policière.

Les secours n'ont remarqué aucune trace attestant d'un accident de la circulation. "C'est peut-être quelqu'un qui dormait dans sa voiture et le feu a pris à cause d'un chauffage ou autre", s'interroge un policier, même si aucune piste n'est pour le moment privilégiée. Samedi après-midi, le mystère demeurait entier.