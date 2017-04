publié le 04/04/2017 à 01:17

Agressé devant chez lui parce qu'il est gardien de prison. Un surveillant de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) a été passé à tabac dimanche 2 avril par un trio d’anciens détenus. Les trois individus se sont rendus à son domicile en voiture, lui ont demandé s'il les reconnaissait et sont sortis du véhicule pour le frapper, raconte France Bleu. Ils l'ont ensuite forcé à monter dans leur véhicule. Un voisin est ensuite intervenu, qui a interrompu la scène et fait fuir les agresseurs.



Le gardien de prison souffre de "plusieurs dents de cassées" ainsi que de "douleurs aux cervicales". Brièvement hospitalisé à Créteil, il a pu regagner son domicile ce lundi 3 avril. Une enquête a été ouverte, elle est confiée au parquet de Créteil. Pour dénoncer les conditions de travail du personnel et la dangerosité du métier de gardien de prison, le syndicat Force Ouvrière a appelé à un blocus de la prison de Fresnes mercredi 5 avril à 18 heures.