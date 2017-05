publié le 09/05/2017 à 05:55

Une fillette a été brûlée aux jambes et aux pieds après s'être appuyée contre une statue dans le centre de Nîmes (Gard). Samedi 6 mai, la victime voulait rapporter un souvenir de cette sortie familiale en posant sur une photo près des arènes de Nîmes, devant la statue du torero Nîmeño II. En s'adossant contre la sculpture, elle a été brûlée aux pieds et aux jambes par de l'acide qui avait été jeté dessus quelques jours auparavant. Ses parents, originaires de Saint-Étienne, ont décidé de porter plainte contre X tout comme la ville de Nîmes, précise France 3 Occitanie. Des barrières ont été installées autour de la statue pour éviter de nouveaux accidents.



Les jets d'acide auraient eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi sur cette statue en bronze de 600 kilos, inaugurée en 1994, qui avait déjà été dégradée en mars 2015 et avait fait l'objet d'une rénovation pour près de 10.000 euros. Les images de vidéosurveillance ne seraient pas exploitables selon France Bleu Gard Lozère, mais les autorités analysent également les vidéos des caméras des rues alentours afin de retrouver le ou les coupables.

Tous les regards se tournent vers les opposants à la tauromachie. Le Crac-Europe, le Comité radicalement anticorrida, contacté par France Bleu Gard Lozère, a condamné "totalement et sans ambiguïté cet acte", tout en ajoutant que "quelques litres d'acide sur une statue ne sont rien comparés à la souffrance animale".