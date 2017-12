Val-de-Marne: le "dealer intouchable" est renvoyé au Cameroun

et Sarah Belien

publié le 21/12/2017

Les pouvoirs publics français ne pouvaient rien y faire, mais face à la pression médiatique, l’ambassade du Cameroun a demandé à son père d’agir. Le jeune dealer de Villejuif, qui sortait systématiquement sa carte d'immunité à chaque intervention de la police, va être rapatrié dans son pays d'origine ce vendredi 22 décembre.



"J’ai eu l’ambassadeur au téléphone il y a un quart d’heure, a-t-il indiqué ce jeudi midi. Il m’a confirmé que sa place était réservée dans un avion qui part demain pour Yaoundé," a déclaré jeudi 21 décembre le sénateur Les Républicains et président de la commission des Affaires Étrangères Christian Cambion, propos rapportés par le journal Le Parisien.

La semaine dernière, le dealer de 20 ans et fils d’un membre de la délégation diplomatique camerounaise, le jardinier plus précisément, avait insulté et menacé les autorités en patrouille. Le jeune homme avait sommé des policiers de la brigade anti-criminalité du Kremlin-Bicêtre de "baisser les yeux", leur expliquant qu’ils étaient "chez lui", avant de les menacer de mort.