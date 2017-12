Val-de-Marne : le dealer intouchable par son immunité diplomatique

et Sarah Belien

publié le 20/12/2017 à 18:27

Il sort sa carte d'immunité à chaque fois que les policiers interviennent contre lui. Un dealer, pris en flagrant délit, a été relâché deux heures plus tard par les policiers du Val-de-Marne. Tout cela pour que l'individu récidive, au nez et à la barbe des autorités, impuissantes.



Cela s'est passé vendredi 15 décembre, alors que les policiers de la Brigade anti-criminalité (Bac) du Val-de-Marne viennent l'interpeller, il est alors impossible pour eux d'aller plus loin. Le dealer de 20 ans a pu continuer tranquillement son business.

Très connu des services de police, le jeune homme est le fils du jardinier de l'ambassade du Cameroun. Sa carte diplomatique est bien valide, et à Villejuif, il se permet tout, ou presque, selon Yohann Maras, responsable du syndicat de police Alliance dans le Val-de-Marne.

"Clairement, après avoir été libéré et être retourné dans son quartier, lorsque mes collègues de la Bac arrivent sur son secteur, c'est clairement des insultes et des menaces", déplore le policier. "Au-delà du fait de s'être servi d'une immunité diplomatique pour se faire libérer, il y a un vrai sentiment d'impunité."



Ce fonctionnement diplomatique est vu comme un problème pour le policier, qui peut être réglé ni par la police nationale, ni par le ministère de l'Intérieur, mais seulement, par une intervention des services du ministère des Affaires étrangères.