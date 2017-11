Un simulateur pour savoir combien coûte un licenciement abusif

publié le 03/11/2017 à 15:26

Les chefs d'entreprise qui veulent licencier vont pouvoir faire leurs calculs sur le site service-public.fr. C'est un outil mis en place suite à la réforme du code du travail grâce auquel les patrons et les salariés licenciés ont accès à un simulateur permettant de calculer les indemnités.



C'est l'affaire de quelques clics. En moins d'une minute, un chef d'entreprise peut savoir combien il devrait verser pour licencier un employé sans raison valable. Il suffit de renseigner l'ancienneté du salarié et préciser si l'entreprise emploie plus ou moins de 11 personnes et le tour est joué.



Ce qui pose problème, c'est bien le concept du simulateur, c'est-à-dire le fait que les patrons puissent savoir combien va leur coûter un licenciement abusif. Pour l'union nationale des syndicats autonomes (Unsa), c'est particulièrement "cynique" car il devient très facile pour un chef d'entreprise de licencier un employé "comme une marchandise, en fonction du meilleur qualité-prix".



L'organisation patronale le Medef préfère cependant parler "d'un outil pratique" pour éviter "les mauvaises surprises", si un salarié licencié voulait attaquer en justice.