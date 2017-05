Un adulte sur cinq touché par l'obésité : la tendance va s'accentuer, prévient l'OCDE

publié le 19/05/2017 à 12:21

C'est un chiffre inquiétant que publie l'Organisation de coopération et de développement économiques ce jeudi 18 mai. Selon elle, près d'un adulte sur cinq est obèse dans les pays de l'OCDE et la situation ne devrait pas s'arranger. Pire, la tendance va s'aggraver d'ici à 2030, selon l'organisation, qui tient à alerter sur le sujet moins d'une semaine avant la journée européenne de l'obésité prévue le 23 mai prochain.



Dans les 35 pays que compte l'OCDE, 19,5% des adultes étaient obèses en 2015 avec des chiffres très différents selon les zones géographiques. Au Japon par exemple, 3,7% des habitants présentent un indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30, quand ce taux atteint 38% de la population adulte aux États-Unis. Et selon des projections de l'OCDE, mises en ligne sur son site, ces chiffres risquent d'augmenter fortement d'ici à 2030, date à laquelle près de la moitié (47%) des adultes américains pourrait être obèses. En France, on passerait ainsi de 15% à 21% de la population qui serait concernée par la maladie. Autre exemple, en Corée du Sud, où le taux d'obésité, historiquement bas, pourrait quasiment doubler d'ici 13 ans, en passant de 5 à 9%.

Pour lutter contre ce fléau, l'organisation prône un ensemble de politiques de communication : logos nutritionnels sur les produits alimentaires, campagnes de sensibilisation et renforcement de la régulation de la publicité des produits riches en gras, en sucres et en sel, en particulier lorsqu'elle est destinée aux enfants.