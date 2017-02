Trois livres pour réussir des cocktails avec du whisky, du gin et du rhum

INVITÉS RTL - Laurence Marot et Régis Célabe présentent ces trois ouvrages qui permettent une réalisation simple et délicieuse.

Laurence Marot, journaliste spécialisée dans le monde des cocktails et spiritueux s'est associée à Régis Célabe, chef barman du bar de l’hôtel Jules & Jim pour imaginer trois livres de recettes de cocktails à base de whisky, de gin et du rhum. Chaque alcool a le droit à son ouvrage dont le concept est simple : peu d'ingrédients pour rendre la réalisation accessible à tous. Chaque livre débute par une introduction dans laquelle on en apprend plus sur les principes de la mixologie, mais aussi sur l'histoire du whisky, du gin et du rhum.



Très utile, les auteurs listent les ingrédients indispensables à avoir chez soi pour que la préparation des cocktails se passent sans accroc. En tout, 30 recettes sont détaillées au fil des pages, parmi lesquelles 10 créations originales. Si les classiques sont bien présents, à l'image du Gin Fizz, les ouvrages permettent également de s'essayer à des nouveautés comme un cocktail à base de rhum et de lait de poule pour Noël. Ça change du traditionnel Mojito.