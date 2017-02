Kent revient avec son 18e album "La Grande illusion"

INVITÉ RTL - Pour ses 40 ans de carrière, Kent livre un album aux compositions plus électriques.

par Agnès Bonfillon publié le 03/02/2017 à 01:11

Kent sort, le 3 février La Grande illusion, son 18e album studio où il livre son regard sur la société, en prose évidemment. "C'est un monde en transition donc ce n'est pas facile", explique-t-il. "Il est important d'être curieux dans ces moments-là plutôt qu’atterré, effondré, anxieux pour le chanteur qui a commencé sa carrière en 1977. Malgré des sujets lourds, la musique est pleine d’énergie et compose un album aux sonorités plus électriques. "Je ne suis pas plombé du tout", confie-t-il.



Dans cet album, Kent aborde le burn-out, terme qu'il n'apprécie pas et qu'il a préféré renommer Chagrin d'honneur expression que lui a glissé un psychiatre qu'il a contacté pour écrire une chanson sur ce fléau. Pour lui, les gens sont "cramés de l'intérieur" dans cette société. Mais pour lui, "la musique aide" que ce soit dans la vie privée ou non. "Il y a des chansons qui aident à surmonter des mauvaises passes", se réjouit-il. "Je ne crois pas que l'on puisse changer le monde, mais en tout cas, on peut aider à vivre quand on fait de la chanson".



Kent sera en concert le 19 mars au Flow à Paris.