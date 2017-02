INVITÉ RTL - French Tobacco, révélé par son premier EP en 2015, revient avec un album plus folk et plus intimiste.

par Agnès Bonfillon publié le 10/02/2017 à 01:28

Révélé en 2010 avec sa participation à la Nouvelle Star, French Tobacco avait conquis les ondes avec son premier EP, Cry, en 2015. Le voici de retour avec A Room with a View, un EP qui s'accompagne d'une tournée. Deux ans après, l'artiste se lâche beaucoup plus, assumant pleinement le côté folk de son univers, le tout dans un anglais impeccable qu'il doit à ses parents. "Mon père est russe-anglais et ma mère est sudo-finlandaise", explique French Tobacco, Sacha Page de son vrai nom. Pour ce nouvel EP, l'artiste explique "J'ai pris beaucoup plus de libertés, parce que je me disais que c'était sympa, ça faisait un petit interlude un peu cool après un album assez produit".



Pour A Room with a View, French Tobacco s'est demandé ce qu'il avait envie de faire, ce qu'il écoutait et s'est rendu compte que tout ce qu'il écoutait, "c'était des trucs très acoustiques, comme Michael Kiwanuka qui est juste incroyable', explique-t-il. L'idée était également de créer un univers plus intimiste en enregistrant cet album dans sa chambre, d'où son titre.



French Tobacco sera le 20 mai prochain en concert au Point Éphémère, à Paris après plusieurs dates (Cognac, Pau, Beauvais), dans toutes la France en mars et en avril.