et AFP

publié le 12/12/2017 à 19:29

Un transfert sous très haute sécurité. Le seul survivant du commando des attentats du 13 novembre à Paris et Saint-Denis doit être jugé en Belgique du 18 au 22 décembre. Salah Abdeslam va donc quitter plusieurs jours la prison de Fleury-Mérogis pour celle de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais.





Selon les informations de BFMTV, le centre pénitentiaire, qui est l'une des deux prisons les plus sécurisées de France, a fait installer des caméras de surveillance dans deux cellules spécifiques avant d'accueillir Salah Abdeslam.

Des conditions de détention rigoureuses similaires à ce qu'il connaît en région parisienne, à Fleury-Mérogis. Le Français d'origine marocaine est en effet incarcéré à l'isolement et sous vidéosurveillance permanente.

Sa première comparution publique

Le 8 décembre dernier, Paris et Bruxelles avaient trouvé un accord pour le transfert de Salah Abdeslam. Contre toute attente, ce dernier a souhaité assister à sa première comparution publique depuis les attentats parisiens.



Cette audience concerne une fusillade avec des policiers survenue à Bruxelles le 15 mars 2016 dans une planque où il se trouvait, trois jours avant son arrestation dans la capitale belge, au terme de quatre mois de cavale. Trois policiers avaient été blessés, et l'un des occupants, un jihadiste algérien, avait été tué dans l'échange de tirs, en couvrant la fuite d'Abdeslam et d'un complice par l'arrière.