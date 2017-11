Salah Abdeslam, jugé en Belgique, réfléchirait à prendre un avocat

publié le 27/11/2017 à 16:36

Le silence peut être d'or, mais il est parfois de plomb. Le 15 novembre dernier, Salah Abdeslam a une nouvelle fois préféré se taire devant le juge antiterroriste et a refusé de répondre aux questions. Il doit être jugé à Bruxelles du 18 au 22 décembre prochains pour la fusillade qui l'a opposé aux forces de l'ordre belges en mars 2016, lorsque les autorités ont retrouvé sa trace après 127 jours de cavale.



Ce procès pose plusieurs problèmes, comme ses conditions de détention en Belgique. La France exige qu'elles respectent certaines bases, comme la vidéosurveillance 24 heures sur 24, ou un isolement plus sévère que sa simple cellule, rapporte Le Figaro, qui précise que nos voisins n'ont pas encore donné de réponse favorable ou défavorable.

Dans un cas de refus, l'accusé - actuellement détenu à Fleury-Mérogis - sera gardé dans le Pas-de-Calais et devra être transféré tous les jours.



Le procès belge ajourné ?

L'unique survivant des assaillants des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis n'a plus d'avocat. Lâché en octobre 2016 par ses défenseurs belges et français. Le quotidien avance sur son site que Salah Abdeslam serait finalement en train d'envisager faire appel à un avocat. Le Figaro précise que cette décision, si elle aboutit, forcerait la Justice belge à renvoyer le procès à plus tard.



En ce qui concerne le procès du 13 novembre 2015 en France, l'enquête se poursuit et n'est pas prête d'être finie. Selon François Molins, les juges d'instruction "espèrent clôturer le dossier au printemps 2019".