publié le 17/04/2017 à 11:33

Ceux qui ont profité de ce week-end de trois jours vont devoir s'armer de patience. C'est un territoire écarlate que prévoit Bison Futé lundi 17 avril sur l'ensemble du territoire. De nombreux bouchons sont attendus pour les retours du week-end de Pâques, l'un des plus chargés de l'année.



La journée est classée rouge (circulation très difficile) au niveau national dans le sens des retours, mais ceux qui choisiront de quitter leur lieu de vacances plus tôt que d'autres auront peut-être plus de chance : l'organisme prévoit une augmentation des difficultés à partir de 15 heures. Elles se rapprocheront petit à petit des grandes villes, avant de disparaître vers 20 heures.

Les voyageurs à contre-courant, qui auront décidé de partir en repos quand les autres automobilistes reviennent, auront quant à eux le champ libre : la journée est classée verte sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs. De même, ceux qui décideront de prolonger leurs congés ne devront pas faire face aux mêmes difficultés : la journée de mardi est classée verte sur l'ensemble de l'Hexagone.

Bison Futé voit rouge sur l'ensemble du territoire ce lundi 17 avril Crédit : www.bison-fute.gouv.fr