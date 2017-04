publié le 16/04/2017 à 10:47

La chasse aux oeufs est ouverte dans les parcs et les jardins, mais tous ne se cachent pas dans des buissons. Certains œufs de Pâques en chocolat sont aussi des œuvres d'Art parfois hors de prix. À Paris, la Maison du Chocolat en propose ainsi un de six kilos, à 1.800 euros. Cet œuf, de soixante centimètres de haut, est recouvert de quarante petits animaux qui semblent vous observer avec malice. "C'est une pièce esthétiquement assez exceptionnelle. Sachez qu'il faut à peu près trois jours de travail pour arriver à la réaliser et beaucoup de talent, bien sûr. Nous en faisons vingt pour le monde entier", confie Geoffroy d'Anglejan, directeur général de la Maison du Chocolat, au micro de RTL.

Maison du choc 40 ans Crédit : Virginie Garin / RTL

Une collection de Pâques se prépare un an à l'avance avec un directeur artistique. Ainsi, l'artisan chocolatier Jean-Paul Hévin a préparé un œuf à la neige, un gros œuf posé sur des skis avec un bonnet en chocolat. D'une valeur de 110 euros, il est fourré au praliné mais pas n'importe lequel, car celui de grande surface a en général 60% de sucre. Ici, c'est différent, comme l'explique Jean-Paul Hévin : "C'est plutôt 20% de sucre dans mon praliné. Le reste, c'est du fruit sec. Le prix n'est pas le même. Après, il y a le savoir-faire qui est très important. Quand on travaille dans la haute chocolaterie, on se doit d'avoir un savoir-faire exceptionnel car on utilise des produits exceptionnels".

L'oeuf à la neige de Jean-Paul Hévin Crédit : Virginie Garin / RTL