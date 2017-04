La chasse aux œufs de Pâques n'amuse pas les pompiers

publié le 17/04/2017 à 05:35

En ce week-end pascal, si petits et grands ont pu s'adonner avec plaisir à la traditionnelle chasse aux œufs, les pompiers ont, eux, tenu à faire passer un message. Dimanche 16 avril, ils ont rappelé à l'ordre, dans un tweet, les imprudents qui prennent des risques en voulant trop bien cacher les friandises et abusent ensuite de la patience des secouristes. Dissimuler un œuf en haut d'un arbre n'est pas vraiment recommandé.





"Carton rouge. Pour aider son fils à récupérer les œufs de Pâques en haut d'un arbre, elle compose le 18. N'abusez pas des N° d'urgence !", peut-on lire dans un tweet publié sur le compte des pompiers de Paris et accompagné d'une photo montrant un soldat du feu désabusé dans un centre d'appels d'urgence. Le but de la manœuvre était de rappeler de ne pas encombrer les lignes téléphoniques des services d'urgence pour ce genre de mésaventures au risque de bloquer l'appel de personnes en situation de danger.

Pour aider son fils à récupérer les œufs de Pâques en haut d'un arbre, elle compose le 18. N'abusez pas des N° d'urgence ! pic.twitter.com/LRrPuXfdwU — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 16 avril 2017