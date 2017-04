et AFP

publié le 16/04/2017 à 12:57

Dans un contexte de menace terroriste omniprésente, ce dimanche de Pâques était sous haute surveillance. À Nice, la messe en l'église Saint-Pierre d'Arène a été interrompue et l'édifice évacué après l'irruption d'un homme qui proférait des menaces. Nice-Matin, qui rapporte l'information, précise que l'individu a été interpellé dans le calme par les forces de l'ordre et conduit à la caserne Auvare. "Il a dit qu'on allait tous y passer. (...) Il avait l'air excité", raconte un témoin cité par le journal.



Une source judiciaire affirme que l'homme avait "un comportement particulier", "en mettant des gants, en menaçant tout le monde de mort et en brandissant ce qui semblait être un saucisson". L'homme souffrait également d'une transpiration excessive, ce qui a contribué à inquiéter l'assemblée, selon la préfecture des Alpes-Maritimes. La même source judiciaire affirme que l'individu se serait déjà signalé par le passé par de tels comportements, proférant notamment l'an dernier des menaces sur la plage, laissant à penser qu'il ne serait peut-être "pas tout fait sain d'esprit".

Un dispositif de sécurité, impliquant CRS, policiers et militaires de l'opération Sentinelle, a été mis en place autour de l'église, située derrière l'hôtel de Negresco, non loin de la promenade des Anglais. Christian Estrosi, ancien maire de Nice et président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a félicité les forces de l'ordre pour leur intervention rapide dans l'église. Idem pour Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes qui a tenu à adresser sur Twitter un message en assurant qu'il n'y avait "pas d'inquiétude" à avoir "face aux rumeurs".

