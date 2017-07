publié le 06/07/2017 à 07:19

Pas moins de six automobilistes sur dix avouent avoir déjà piqué du nez au volant, selon une enquête MMA. C'est sur autoroute que le phénomène est le plus fort (deux cas sur trois, soit deux fois plus que sur route nationale). Ce n'est pas un hasard si la somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute devant la vitesse et l'alcool. Sur autoroute, le danger c'est la monotonie. Pour quatre conducteurs sur dix, la cause numéro un de l'endormissement c'est le cumul de fatigue.



Cette connaissance du danger n'empêche pas les conduites à risque. Ainsi, près de trois-quarts des Français admettent avoir déjà conduit plus de deux heures sans faire de pause. Les jeunes se sentent particulièrement invincibles : 18% d'entre eux assurent même que la fatigue ne les empêche pas de conduire.

Pour combattre la fatigue au volant, six automobilistes sur dix font une pause, ce qui est une bonne chose. Mais moins de la moitié pense à partager le volant avec son passager. Et surtout à peine plus de deux sur dix piquent un petit roupillon. Or la sieste, même de dix minutes, suffit souvent à recharger les batteries. C'est le seul moyen efficace. Le reste ça ne fonctionne pas.



Pourtant les croyances sont bien ancrées : boire du café ou une boisson énergisante (57% croient en son efficacité), tout comme écouter de la musique, ouvrir les fenêtres ou encore manger. Il y a même 5% des conducteurs qui considèrent que la vitesse peut vaincre la somnolence.