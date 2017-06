Sécurité routière : faites vérifier vos amortisseurs avant vos départs

publié le 29/06/2017 à 06:50

Neuf automobilistes sur dix ignorent complètement le rôle des amortisseurs. Autant un pneu on comprend, mais un amortisseur ça nous passe au dessus du capot. Sauf quand on passe au garage où, là, on se prend une addition salée. On reste dubitatifs face aux arguments du mécanicien qui vous demande de les changer. Pourtant il a raison. D'abord pour votre confort : votre dos vous dira merci. Et ensuite pour votre sécurité.



Les amortisseurs permettent de maintenir les roues en contact avec le sol. S'ils viennent à défaillir, la perte de contrôle n'est plus très loin. En cas de pluie, par exemple, il devient quasi impossible de freiner et le tête-à-queue probable. Guère réjouissant, et pourtant cela arrive tous les jours. Une usure, et c'est immédiatement une distance de freinage qui s'allonge, jusqu'à 10%. Pour vous donner une idée, à seulement 50 kilomètres heures cela représente 2,5 mètres, soit la largeur d'un passage pour piétons.

On estime aussi que de vieux amortisseurs usés à 50% vont accélérer l'usure générale de votre auto, en particulier la détérioration de vos pneus de 25%. Plus vous attendez et plus l'addition sera élevée. Profitez des offres en ce moment avant les vacances pour les faire vérifier.