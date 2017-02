INVITÉ RTL - Hervé Becam, vice-président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, commente la reprise de l'activité.

> Tourisme : "En France, on se sent en sécurité" Crédit Média : Stéphane Carpentier Télécharger

La bonne nouvelle est confirmée pour les professionnels du tourisme : l'activité a connu un net rebond au cours du deuxième semestre 2016 selon une note publiée par l'Insee mardi 7 février. "Nous l'avions pressenti au cours de l'automne 2016, l'activité commençait à frémir un petit peu en régions, les hôteliers et les restaurateurs nous en faisaient part de manière régulière", explique sur RTL Hervé Becam, vice-président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie).



La fréquentation touristique en France avait connu un fléchissement conséquent en raison des attentats. La reprise de l'activité touche davantage les régions, pas encore Paris. "Le regain est essentiellement lié au fait que les touristes français ont été bien présents, notamment en province. Cela reste difficile pour Paris, l’Île-de-France et la Côte d'Azur, mais les choses semblent s'améliorer, avance Hervé Becam. Ce frémissement reste dépendant d'un nouveau drame qui pourrait survenir. Mais les touristes nous le disent : en France, on se sent en sécurité."