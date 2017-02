Le secteur retrouve sa bonne santé de l'automne 2014, avant l'attentat contre Charlie Hebdo. Les nuitées touristiques connaissent en effet une augmentation de près de 4% par rapport à l'année dernière.

> Tourisme : la France retrouve des couleurs Crédit Image : www.hotelregina-biarritz.com Crédit Média : Bénédicte Tassart Télécharger

par Bénédicte Tassart publié le 08/02/2017 à 00:55

Après deux années noires, le tourisme français semble enfin reprendre des couleurs. Le dernier trimestre 2016 a en effet connu un fort rebond, selon l'Insee. Le secteur retrouve même sa bonne santé de l'automne 2014, avant l'attentat contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher de Vincennes. Les nuitées touristiques, tout hébergement confondu, connaissent en effet une augmentation de près de 4% par rapport à l'année dernière.



Les touristes étrangers répondent présents. Et surtout, les Français visitent davantage leur pays. Et ces derniers fréquentent en majorité les hôtels. Les établissements les plus hauts de gamme progressent en effet de près de 10%, grâce à la clientèle française. Toutefois, ce redressement se remarque surtout en province. L'Île-de-France, elle, n'a pas encore retrouvé son niveau de 2014.