INVITÉ RTL - Selon Antoine Fatiga, de la CGT, les contrats de travail de "60.000 à 70.000 saisonniers" n'ont pas démarré, faute de neige.

par Jérôme Florin , Loïc Farge publié le 29/12/2016 à 08:27

Mais où est passé la neige ? Dans les stations de ski de basse et moyenne altitude, elle se fait désespérément attendre, alors que les vacances de Noël touchent à leur fin. Une situation qui a bien sûr des incidences sur l'industrie du ski, et notamment sur les saisonniers qu'elle occupe durant cette période. "Si on regarde au niveau national, on a entre 60.000 et 70.000 personnes (à peu près entre 30 et 40% de saisonniers) qui sont dans nos stations hivernales et dont le contrat n'a pas commencé", explique Antoine Fatiga, responsable national CGT pour les remontées mécaniques. "Elles se retrouvent donc sans rémunération", précise-t-il.



Avec la crise, le profil des saisonniers "tend à vieillir", note Antoine Fatiga. "Il y a certes des jeunes, mais il y a aussi beaucoup de demandeurs d'emploi. Les étudiants représentent une faible proportion en cette saison", poursuit-il.



Comment ces saisonniers qui pâtissent du manque de neige sont-ils pris en charge et logés ? "Il y a d'abord ceux qui n'ont rien et qui vont dans des systèmes d'accueil. Certains bénéficient de la solidarité des autres saisonniers", explique Antoine Fatiga. "Et puis il y a quelques endroits où des employeurs, qui jouent le jeu, ont proposé de différer le loyer du mois", se félicite-t-il. "Ce n'est pas tenable pour beaucoup de gens obligés de faire la manche dans les stations", assure-t-il encore. "Si on veut une qualité du tourisme, il faut aussi une qualité sociale", argue Antoine Fatiga.