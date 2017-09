publié le 18/09/2017 à 19:55

L'heure de la transformation a sonné pour la Dame de fer. Annoncés depuis quelques mois, les travaux de sécurisation du site ont débuté ce lundi 18 septembre. Avec ses 7 millions de visiteurs par an, la tour Eiffel est devenue un symbole et un monument incontournable de la capitale. En raison d'un "niveau de menaces particulièrement élevé", la Ville de Paris et la Préfecture de Police ont présenté un projet de sécurisation du site parisien.





"La probabilité d’une attaque similaire par son ampleur aux derniers attentats commis en France s’avère particulièrement importante. C’est pourquoi il a été décidé de lancer une opération de renforcement de la sécurité du parvis de la tour Eiffel", indique la délibération du Conseil de Paris qui s'est tenu en mai dernier.

Voté à l'unanimité par les élus, ce dispositif de sécurité prévoit notamment l'installation d'une clôture de verre autour du parvis du monument le plus visité au monde.

1. À quoi va ressembler le site ?

Comme le précise la délibération du Conseil de Paris, une palissade va être installée le long du parvis de la tour Eiffel et autour des jardins latéraux. Des parois en verre pare-balle seront érigées sur les deux côtés du monument, l'un le long du quai Branly et l'autre le long de l'avenue Gustave Eiffel.



"Nous allons remplacer les grilles métalliques sur les axes nord et sud par des panneaux de verre, qui permettront aux Parisiens et aux visiteurs de retrouver une vue très agréable sur le monument depuis le Champ-de-Mars et le pont d’Iéna", avait détaillé Jean-François Martins, adjoint à la Maire de Paris en charge du Tourisme, dans un communiqué de presse.



Les préparatifs de la construction du mur "anti-attentats" à la #TourEiffel en cours : 2 géométres prennent les mesures pic.twitter.com/dMVbqB8yOy — Ugo Pass' (@PaPassuello) 18 septembre 2017

Ce projet de sécurisation vise à renforcer le dispositif existant. Pour accueillir l'Euro de football en 2016, des barrières en métal avaient été installées aux abords du site. Considérées comme "disgracieuses", elles devraient donc disparaître au profit d'un dispositif de sécurité pérenne et plus esthétique



Selon des informations du Parisien, cette clôture anti-balles, construite "en verre blanc", devrait s'élever à 3 mètres du sol. Le journal, qui s'est procuré le dossier de présentation du projet en mai dernier, relève que les illustrations mises en évidence démontrent que l'impact visuel du mur sera minime.

2. Qu'est ce qui va changer ?

En attendant la fin du chantier, les visiteurs pourront toujours se rendre sur le parvis après être passés par les portiques de sécurité. Les travaux "ne vont gêner en aucune manière l'arrivée des visiteurs", assure Jean-François Martins.



Une fois ce vaste chantier achevé, les entrées et sorties se feront "sur les allées cavalières, par plusieurs points d’accès contrôlés". Des sas situés auprès des différents piliers permettront aux livreurs et aux personnels d'accéder au site. Cette entrée sera également utilisée par les véhicules de secours.



Ces travaux devraient s'achever en mai 2018. Le coût total de l'opération est estimé à 30 millions d'euros.

3. Quelles autres installations sont prévues ?

Ce dispositif s'inscrit dans un vaste plan pour renforcer la sécurité et améliorer le confort des visiteurs. Des "bornes anti-bélier" devraient être implantée afin de protéger les abords du site touristique. Parallèlement, des travaux de rénovation vont être entrepris avec notamment. Une campagne de peinture sera ensuite lancée en 2018 pour deux ans, de même qu'une opération de réfection des ascenseurs jusqu'en 2022.



En outre, de nouveaux espaces d'accueil des visiteurs seront conçus. Ils commenceront en 2021 et s'étendront sur deux années. Ce plan visant à mieux sécuriser et accueillir les visiteurs, doit s'étaler sans fermeture du site sur la période 2017-2032.