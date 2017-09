publié le 05/09/2017 à 20:45

La tour Eiffel, c'est l'un des monuments les plus visités au monde. Et le 14 septembre, les travaux ceinturant la dame de fer d'un mur de verre anti-balles débuteront. Cela fait longtemps qu'elle n'avait pas connu de tels changements. Les conditions d'accueil ont en effet besoin d'être revues. Côté Champ de Mars, les visiteurs sont fouillés dans des algecos blancs. Les touristes longent des grilles de chantier assez laides tout autour des quatre pieds de la grande dame. Le chantier de sécurisation va durer presque un an.





Les grands travaux qui vont commencer préoccupent déjà le voisinage. Une réunion est prévue en mairie ce mardi 5 septembre pour répondre à leurs questions. Ils s'inquiètent notamment des nuisances sonores et du manque de places de stationnement. La construction de ce mur pare-balles a un coût, 20 millions d'euros. Et le mur n'est qu'une partie des grands travaux. Au total, la société d'exploitation de la tour Eiffel a déboursé 300 millions d'euros.

Augmentation du prix du ticket d'entrée

Le mur va ceinturer la tour Eiffel sur un large périmètre incluant les petits parcs attenants. Il sera transparent, mesurera 3 mètres de haut, complété par des plots anti-voitures bélier ainsi que des caméras supplémentaires. L'entrée ne se fera plus par le parvis comme c'est le cas actuellement, mais par un parcours dans les petits jardins qui seront intégrés à la visite.

La tour Eiffel sera également repeinte. La belle est visitée par sept millions de personnes chaque année et cela l'abîme. Le scintillement sera lui aussi rénové avec des LED et tous ces travaux devront être terminés avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.



Toutes ces modifications auront-elles un impact sur les touristes ? Pour accéder à la tour Eiffel, on assure que non. Pas de fermeture, simplement un parcours modifié le temps des travaux. En revanche, le prix d'entrée lui va bien augmenter. Il devrait passer de 17 à 25 euros pour aller jusqu'au sommet. Le Conseil de Paris doit voter ce nouveau prix à la fin du mois. Un tarif "adapté au niveau moyen des grands monuments mondiaux", explique la mairie.