publié le 20/07/2017 à 06:28

"Quand Dieu créa la Terre, il termina par les Alpes, sculptant de ses mains solides le dernier col, l'Izoard, fantasme Christian Laborde avant la 18e étape du Tour 2017, qui termine au sommet des Hautes-Alpes. Il décida de l'altitude et de la longueur, 2.360 m, 14 bornes. Il bossa comme un dingue, et tout à coup pesta contre lui-même : il lui manquait un chouïa de terre pour terminer son ouvrage".



"Il avait mal calculé son coup, mais Dieu, qui a du bol, se souvint qu'il lui restait d'un précédent chantier du rab de Lune, poursuit l'écrivain. Il prit ce rab de lune et le colla au flanc du col, au lieu dit la Casse déserte.Et ce morceau de lune va devenir un des hauts lieux du Tour. Cette casse déserte, les plus grands champions la traverse seul, Bartali en 1948, Coppi en 1949, Bobet en 1954, Merckx en 1972, Thévenet en 1975. La légende s'écrit là, dans ce décor lunaire".

Durant toute la durée de ce Tour de France 2017 (1er-23 juillet), retrouvez chaque matin à 7h30 Fenêtre sur Tour, l'échappée radiophonique, de Christian Laborde. Cette plume raconte la fabuleuse histoire du Tour en une minute chrono. Retour sur un siècle d’aventure humaine à travers un hommage vibrant aux coureurs, toutes générations confondues.