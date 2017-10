Toulouse : un prêtre jugé pour avoir volé 700.000 € de dons

L'abbé n'a pas été entendu car absent de la première instance et de son procès d'appel.

publié le 20/10/2017 à 08:49

L'homme avait pour habitude de se servir dans les bénéfices des ventes de bougies. La cour d'appel de Toulouse a jugé jeudi 19 octobre un prêtre ariégeois octogénaire, accusé d'avoir détourné presque 700.000 euros de dons de fidèles. L'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre a assuré Ludovic Sérée de Roch, l'avocat du diocèse.



L'abbé René Heuillet n'a pas été entendu sur ses motivations à détourner les fonds provenant des dons, d'offrandes et de bénéfices des ventes de bougies votives car il était absent de la première audience et de son procès d'appel. En première instance, le prêtre avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende.

Lors de son procès d'appel, la juge a souhaité une aggravation de la condamnation à deux ans de prison avec sursis. La procureure générale de Toulouse requiert également la restitution des 666.246 euros volés. Midi Libre relève également que selon la partie civile, l'enquête a relevé que plus de 100.000 euros supplémentaires avaient disparu.



L'affaire avait été découverte en 2013 par le successeur de René Heuillet qui partait à la retraite. En approfondissant l'enquête, la quasi-totalité des fonds détournés placés sur différents contrats d'assurance-vie ont été retrouvés sur 18 comptes bancaires.