publié le 27/09/2017 à 13:38

Nous allons en Bretagne, à Perros-Guirrec, où le disparu cherchait le petit coin. Cet homme, c'est un Allemand de 70 ans qui se balade avec son épouse sur le sentier des douaniers de Ploumanac’h, tout près de Perrros-Guirec. C'est le milieu de l'après-midi, la mer est belle, le ciel et bleu et le couple longe tranquillement les falaises bretonnes.



Mais vers 16h30, lorsque Ingrid se retourne, Hans a disparu, volatilisé. Il la suivait mais il n'est plus là. La femme appelle aussitôt les secours. La gendarmerie est mobilisée pour ce qui ressemble à s'y méprendre à un accident. Il arrive hélas que des promeneurs chutent de ces falaises de granit rose. Et Hans, à son âge, n'a plus le pied aussi ferme qu'à vingt ans. Un hélicoptère survole le sentier. Quinze gendarmes et un chien participent aux recherches. La zone est ratissée deux heures d'affilée, en vain.

Jusqu'à ce que enfin, Ingrid, morte d'angoisse, reçoive un coup de fil de son mari. Trahi par sa prostate, il lui explique être parti à la recherche de toilettes, a fini chez un habitant chez qui il a pris un verre et qui lui a prêté son téléphone. Pas de disparition donc, mais bel et bien un délit de fuite.