publié le 18/10/2017 à 09:58

Une macabre découverte a été faite cette nuit au rez-de-chaussée d'un immeuble d'Auray en Bretagne. Le cadavre d'un homme a été retrouvé dans une poubelle. D'après un témoin interrogé par Ouest France, un important dispositif de gendarmerie a été déployé la nuit de ce mercredi 18 octobre, entre 00h et 2h.



Les techniciens en identification criminelle et les enquêteurs ont passé une partie de la nuit sur place pour rechercher des indices, toujours selon Ouest France. Leur objectif : déterminer les circonstances et la cause de la mort de l'homme retrouvé dans le bac à ordures. Les enquêteurs devront établir s'il s'agit d'un suicide ou d'un meurtre, et le cas échéant pourquoi le corps a été déplacé par un individu.

Le logement au rez-de-chaussée de l'immeuble a été placé sous scellés, rapporte encore le quotidien. La gendarmerie a pour sa part ouvert une enquête pour "atteinte à l'intégrité d'un cadavre".