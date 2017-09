publié le 13/09/2017 à 20:19

Une violente agression s'est produite dans le quartier des Minimes à Toulouse, mercredi 13 septembre. Selon nos confrères de La Dépêche du Midi, un individu s'en serait pris à au moins quatre passants avenue Frédéric-Estebe en criant "Allah Akhbar". Deux d'entre eux ont été hospitalisés à Toulouse-Rangueil.



L'homme se serait ensuite retourné contre trois fonctionnaires d'une patrouille de la compagnie de sécurité et d'intervention de Toulouse. Ces derniers ont été blessés par des coups de pied et de poing au tibia, à l'épaule et aux cervicales. L'individu a été arrêté par les forces de l'ordre.

Les enquêteurs ne disposent pour le moment que de peu d'information sur le profil de l'agresseur. L'homme, né en 1975, se serait mis à pleurer après son interpellation. Il aurait séjourné dans un hôpital psychiatrique jusqu'en avril 2017.