Boris Faure agressé par M'jid El Guerrab : "Il n'y a eu aucune insulte raciste"

publié le 13/09/2017 à 09:20

Il a bien failli y perdre la vie. Le 30 août dernier, à Paris, le cadre socialiste Boris Faure était frappé à la tête de deux coups de casque infligés par le député M'jid El Guerrab. "Je me sens affaibli mais suffisamment en forme pour parler. J'ai une oreille qui entend très mal, j'ai encore des maux de tête. Je n'ai pas récupéré 100% de mes moyens, mais ça va revenir progressivement je l'espère", confie, mercredi 13 septembre sur France Inter, le premier secrétaire de la fédération PS des Français de l'étranger qui sort de son silence deux semaines après la violente altercation.



Dans son témoignage, Boris Faure a d'abord insisté sur la nature "fortuite" de la rencontre entre les deux hommes dans le Ve arrondissement de Paris. "Je me dis que c'est le bon moment d'avoir une conversation amicale", explique-t-il, dans une volonté de rétablir des "relations de bonne camaraderie" ternies par des "tensions politiques" liées aux investitures des législatives. C'est alors que survient, selon le socialiste, le "coup de sang du député".

"Entre la vie et la mort"

"J'avais une hémorragie cérébrale, il y avait du sang dans le cerveau", raconte Boris Faure, assurant qu'un docteur lui a "certainement sauvé la vie" compte tenu de son "pronostic vital engagé". Il passe ainsi quatre jours en service de réanimation, "entre la vie et la mort ou en tout cas dans un état assez critique".

Désormais hors de danger, Boris Faure répond publiquement à M'jid El Guerrab qui l'a accusé dans un premier temps de l'avoir traité de "sale arabe". C'est cette insulte qui, selon le député ex-REM, aurait déclenché sa fureur. "Il n'y a eu dans ma bouche aucune insulte raciste, réfute catégoriquement le socialiste. Aucune insulte tout court. L'insulte raciste ne fait pas partie de mon ADN, moi qui depuis dix-huit ans me mobilise comme militant antiraciste".



Regrettant le "message éhonté" et la "deuxième agression, celle de la diffamation", le socialiste attend désormais que M'jid El Guerrab "revienne" sur ses accusations : "Après, on verra. Je ne crois pas au pardon, je ne suis pas religieux. Je crois à la justice". Pour ces faits, M'jid El Guerrab, 34 ans, a été mis en examen.