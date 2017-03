Alain Ducasse et Christian Regouby militent pour une révolution à coups de fourchette

publié le 23/03/2017 à 21:36

Bien manger ne coûte pas plus cher, bien au contraire, selon Alain Ducasse. Au côté de Christian Regouby, cofondateur du Collège Culinaire de France, le chef étoilé publie un manifeste pour un "manger citoyen" aux éditions Les Liens qui Libèrent (LLL). Il s’agit pour le gastronome de "porter auprès du grand public notre forme de combat", à savoir une "passion quotidienne de bien nourrir".



"Il faut prendre conscience aujourd’hui que chaque citoyen possède, au travers de son assiette, le pouvoir de faire du bien ou du mal à la planète", assure ce grand nom de gastronomie française. Alain Ducasse souhaite ainsi que les citoyens passent un "nouveau contrat social" en consommant mieux.

"Il s’agirait de consommer différemment, moins de viande, moins de protéines d’animales, plus de légumes, de céréales bio, ce n’est pas une question de coût, c’est une décision", martèle Alain Ducasse. Pour le chef, il s’agit même d’un enjeu démographique et planétaire, car il faut repenser notre façon de consommer "pour que chacun puisse accéder à l’eau et se nourrir selon ses besoins".