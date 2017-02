Yannick Alléno : "Depuis l'âge de 8 ans, je me sens faire de la cuisine"

publié le 10/02/2017 à 11:13

Yannick Alléno est incontestablement la star de la cuvée 2017 du guide Michelin. Le charismatique chef parisien de 48 ans, couronné de trois étoiles depuis 2007, d'abord au Meurice et depuis 2015 au Pavillon Ledoyen, vient de voir la table de Courchevel où il officie depuis 2008, Le 1947 au Cheval Blanc, propriété du groupe LVMH, également récompensée de la distinction suprême par le célèbre livre rouge. Il est le seul cette année à décrocher trois macarons.



Ne se lasse-t-il jamais des étoiles ? "Comment peut-on se lasser d'un bonheur pareil et d'un travail engagé par toutes les équipes pour obtenir cette récompense ultime ?", lance le cuisinier. Qu'est-ce que ce sacre dit de son travail ? "Nous avons démarré un travail de renaissance de la cuisine française sur Courchevel, qu'on traduit aujourd'hui sur Paris", répond celui qui est connu pour son travail sur la sauce. "Aujourd'hui, mes assiettes sont d'un goût un peu unique, et c'est ce que le Michelin a remarqué cette année", ajoute-t-il.

A-t-il su tôt qu'il exercerait cette profession ? "Depuis l'âge de 8 ans, je me sens faire de la cuisine. Je ne me suis pas trop concentré sur les cahiers ", raconte Yannick Alléno. "Il faut inciter les enfants à vivre ce qu'ils ressentent et les aider (...) Mon père à eu l'intelligence de me dire d'aller dans une cuisine et de cuisiner".