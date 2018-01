publié le 03/01/2018 à 12:31

Les dégâts matériels causés par les tempêtes hivernales qui frappent actuellement la France se multiplient. Mardi soir, Carmen a laissé la place à Eleanor, qui souffle ses vents violents sur encore 49 départements, mercredi 3 janvier. Après les côtes ouest du pays, c'est donc le nord qui est touché, l'est et jusqu'à la Corse.



Dans la nuit de mardi à mercredi, alors que les rafales pouvaient atteindre 170 km/h par endroit, à Marchiennes, dans le Nord (Hauts-de-France), la toiture de l'église Sainte-Rictrude a été décrochée de son bâtiment. Du moins une partie. Elle a fini sa course aérienne sur la place du Général-de-Gaulle, un peu plus loin, rapporte La Voix du Nord.



Deux voitures ont été écrasées dans la chute des débris, heureusement aucun blessé n'est à déplorer. La route D957 est coupée au niveau de lieu-dit La Dondaine, dans un sens, selon le quotidien régional.

Deux jours avant, c'est un poulailler qui s'est envolé, porté par la tempête Carmen, et s'est retrouvé au milieu d'une route nationale. Une éolienne a aussi été coupée en deux et s'est écrasée de tout son long. Une personne a perdu la vie à cause de la tempête Carmen, le 31 décembre dernier.