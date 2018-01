publié le 03/01/2018 à 10:44

La tempête Eleanor n'a pas fini de passer et les dégâts constatés sont déjà nombreux. Ce mercredi 3 janvier, 200.000 foyers étaient privés d'électricité à 9 heures, selon Enedis. Les vents ont pour l'heure atteint la Bretagne, la Manche, le Nord et la région parisienne, avec des rafales supérieures à 120 km/h.



Mercredi, Eleanor progressait en direction de l'Est de la France. La région la plus touchée par les pannes d'électricité est la Normandie, avec 50.000 foyers concernés. En Picardie, ils sont 30.000 sans courant électrique, comme en Lorraine, en Île-de-France. 20.000 foyers en Champagne-Ardenne et 15.000 dans le Nord-Pas-de-Calais sont également sans électricité, a précisé Enedis dans un communiqué de presse.

Suivez en direct les perturbations causées par la tempête

11h42 - Sur les lignes ferroviaires des Hauts-de-France, des Pays-de-la-Loire et de la Normandie, de nombreux dégâts causés par la tempête. La SNCF assure faire le nécessaire pour empêcher le retard des trains.

Ligne Paris Cherbourg : Pour cet incident, ça va être un peu plus long à rétablir ¿#InfrapoleNormandie @SNCFReseau pic.twitter.com/S34jM92VR7 — Brunet J Philippe (@BrunetJPh) 3 janvier 2018

11h34 - À Paris, dans le XVIIe arrondissement, un échafaudage s'est effondré au cours de la nuit.

#eleanor échafaudage effondré sans blessés à Paris pic.twitter.com/VAk943qXHo — Raphael Vantard (@raphaelvantard) 3 janvier 2018

11h23 - À Paris comme en région, il est recommandé de prendre ses précautions et d'éviter tout déplacement inutile.

¿¿¿ Tempête #Eleanor : 51 départements placés en #vigilanceorange #vents violents et/ou #vagues submersions. En #Corse, les rafales dépasseront les 150km/h à partir de cet après-midi. Prenez vos précautions et restez à l’abri ¿¿ pic.twitter.com/pn03qDt4uD — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 3 janvier 2018

11h11 - Pour des raisons de sécurité, la Tour Eiffel, en haut de laquelle des rafales à plus de 140km/h ont été enregistrées, a été fermée au public.

En raison des conditions météorologiques, la tour Eiffel est actuellement fermée au public. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation sur Twitter et sur notre page Facebook https://t.co/pXQs0xj8y7. #tourEiffel pic.twitter.com/rPbfzztlLf — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) 3 janvier 2018

11h08 - Météo France a placé 51 départements en vigilance orange "vent violent" et "vagues-submersion". Retrouvez ici la liste des départements concernés et les mesures de sécurité à prendre.



11h05 - Les transports sont perturbés, notamment le transport ferroviaire en Picardie, ou encore le trafic aérien, qui est suspendu à Bâle-Mulhouse et à Strasbourg, comme l'a indiqué la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Le trafic est interrompu depuis 10H30 en raison de vents soufflant à une vitesse supérieure à 110 km/h, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la DGAC en précisant que les deux aéroports continuent d'accueillir le public en attendant un retour à la normale.



11h02 - Eleanor sévit actuellement sur le nord et l'est de la France. Quelque 200.000 foyers sont privés d'électricité en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, en Lorraine et en Champagne-Ardennes.