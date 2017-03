Tanguy Pastureau : Macron, c'est la Joconde en mec

publié le 05/03/2017 à 08:49

Emmanuel Macron est partout. Dans les journaux, à la télé, sur le net, partout on voit son visage exquis et fin, son corps gracile, ses mains douces de celui qui comme effort manuel a au maximum soulevé un Bic. Vendredi matin il était à RTL, et seul chez moi, je me disais "C’est pas juste, moi le week-end j’ai droit à Poirette avec des miettes de brioche dans la barbe", c’est comme de voir sa voisine parader avec son petit chihuahua toiletté quand on a un vieux teckel à trois pattes qui pue.





Moi aussi, j’ai le droit de rêver, d’être face à Macron qui me regarde en pourléchant ses lèvres. Il est tellement hot que même quand il s’est pris un œuf en pleine trogne au salon des vaches, on avait envie d’ajouter de la farine et de lui fabriquer des cakes sur le front. Macron est partout, à tel point que la mairie du VIIIe à Paris a organisé une expo d’art, et dans le hall a mis un portrait peint d’un type brun, donc lamba. Moi je suis brun, jamais un coiffeur m’a dit, "Oh vos cheveux sont beaux, on dirait Samson dans l’histoire avec Dalida, et ces reflets, je kiffe !", non, moi le coiffeur me demande "Ça va, c’est pas trop chaud ?", alors qu'il me fait couler dessus de l’eau à 52 degrés.

Le tableau décroché

Donc le tableau est tout bête, un homme brun, seulement des gens pensent y reconnaître Macron, et ils disent "Dans ce cas, on veut aussi un portrait de Fillon avec toute son équipe, c’est-à-dire lui dans une pièce vide". La première adjointe à la culture va voir le tableau, se dit "Nom d’un éphèbe, c’est vrai qu’on dirait Macron !" et elle se met à saliver d’envie, l’effet Macron.

Elle va au service des passeports où on lui dit "On ne sait pas ce qui se passe, 100% des gens veulent un passeport en urgence pour aller à Pattaya et faire l’amour à 25 dans un bar à filles, ils sont super-excités", en fait, ils sont passés devant le tableau. La première adjointe a donc fait décrocher la toile...