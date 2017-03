Tanguy Pastureau : Bayrou a perdu son 06

publié le 05/03/2017 à 11:29

François Bayrou vit une période confuse. Il est paumé, notre Béarnais aux mains calleuses. A peine vient-il de se coller avec Macron, un petit jeune à grosse verve, que son ex, Juppé, le harcèle de SMS avec écrit "Mon ours des Pyrénées, reviens, ma viande est moins fraîche que celle de ton toy boy, mais ma fesse molle cache 120 ans d’expérience en politique, signé Juju". Son ex revient alors qu’il a à peine conclu. Bayrou, c’est Rosalie dans César et Rosalie, mais sans le physique de Romy Schneider. Même 100% épilé à la cire, il ressemblerait au mieux à André Pousse.



Du coup il est perturbé, et mardi, prend le taxi, il lui dit "Siège du Modem, s’il vous plait", le type cherche sur son GPS et répond "Y’a pas", personne ne lui demandait cette adresse donc le logiciel l’a supprimée. Bayrou descend, et là, se dit "Tiens, je vais écouter mon message de répondeur pour entendre la voix de la personne que je préfère dans la vie", et il réalise qu’il a oublié son portable dans le taxi. Il va dans son bureau, retire les toiles d’araignées du téléphone fixe, appelle le 17, et se présente. Là on lui répond (véridique), "C'est ça, et moi je suis la reine d’Angleterre", donc Bayrou dit "Hello, how are you, altesse", avant de comprendre l'astuce.



Là, il rappelle le 17, parce que l’autre a raccroché, et dit "C’est sérieux, je suis Bayrou, d’ailleurs voilà mon adresse, 8 rue des nuages, dans le ciel, juste au-dessus de Dieu, lui est au 7ème moi au 8ème". Bayrou veut récupérer son 06 car il a peur qu’on tombe sur les MMS que Juppé lui envoie de lui en slip avec marqué "Si tu reviens je retire tout". La police, après enquête, réussit à localiser le téléphone en question...