publié le 22/11/2017 à 11:34

Le syndicat Sud-Education en Seine-Saint-Denis organise mi-décembre des ateliers de formation destinés aux enseignants, dont deux se feront "en non-mixité", une précision qui déclenche une polémique sur les réseaux sociaux depuis le début de semaine et a fait réagir le ministre de l'Education.



Sud-Education 93 convie les enseignants, sur son site, à participer à un stage de deux jours intitulé "Au croisement des oppressions. Où en est-on de l'antiracisme à l'école?".



Dans la série d'ateliers organisés, deux se dérouleront en "non-mixité", selon le programme affiché sur le site, qui précise par ailleurs que le stage est quasiment complet.



"Pratiques de classes: outils pour déconstruire les préjugés de race, de genre et de classe" le lundi matin et "atelier récit d'expérience: quelle vie professionnelle pour les enseignant-e-s racisé-e-s?".



Les partisans des réunions en non-mixité font valoir que la parole des concernés s'exprime moins librement sous le regard de personnes qui n'appartiennent pas à leurs groupes.



Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a "condamné avec fermeté le projet d'une réunion syndicale triant les membres sur la base de leur origine".



Dans un communiqué, Sud-Education 93 note que le stage est sur le site depuis la mi-octobre, "sans avoir suscité la moindre réaction".



Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il allait porter plainte pour "diffamation" à l'encontre du syndicat, Sud Education 93.

Sud Education 93 : êtes-vous choqué par l'organisation de stages non mixtes ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Sud Education 93 : êtes-vous choqué par l'organisation de stages non mixtes ? Oui

Non

Ne se prononce pas