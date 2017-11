Frédéric Bukajlo pour RTL et SIPA

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé à l'Assemblée nationale qu'il allait porter plainte pour "diffamation" à l'encontre d'un syndicat, Sud Education 93, qui a prévu d'organiser mi-décembre des ateliers de formation destinés aux enseignants, dont deux se feront "en non-mixité".



Au micro de RTL, mercredi 22 novembre, le ministre a réaffirmé sa fermeté : "Il faut arrêter de faire absolument n'importe quoi. Des gens cherchent à créer des tensions. On doit répondre sereinement et fermement à ce type d'action. (...) On aurait envie de plutôt minimiser ce qui s'est passé, plutôt que donner trop d'importance. Mais en même temps, il faut dire stop, même si ça ne représente que quelques personnes. Ça va contre les principes fondamentaux de la République. Il faut donc dire République".

Jean-Michel Blanquer exhorte à nouveau le syndicat national Sud de condamner l'initiative de sa section de Seine-Saint-Denis : "Je déplore profondément que le syndicat Sud national ne se soit pas désolidarisé. Je lui demande de le faire pendant qu'il est encore temps, parce qu'il se met vraiment dans une situation extrêmement étonnante".



La section de Seine-Saint-Denis de Sud Éducation, syndicat minoritaire dans l'Éducation nationale, a convié sur son site les enseignants à participer à un stage de deux jours intitulé "Au croisement des oppressions. Où en est-on de l'antiracisme à l'école ?". Dans la série d'ateliers organisés, deux se dérouleront en "non-mixité". Le terme de groupe en non-mixité signifie qu'il peut être réservé à des personnes dites "racisées" (qui s'estiment victimes de préjugés ou de discrimination racistes en raison de leur origine), ou à des personnes se réclamant du genre féminin ou du genre masculin.