Speaken : l'application qui permet d'améliorer son niveau de langue

publié le 31/05/2017 à 00:01

L'heure des épreuves du Baccalauréat à presque sonnée et pour tous ceux qui vont passer l'épreuve à l'oral, il existe Speaken, une application qui permet de converser en direct et en ligne en anglais. Speaken s'adresse à tous les niveaux mais, "pour être véritablement performant sur Speaken, on demande quand même d'avoir des bases en Anglais", explique toutefois Olivier Croce, cofondateur de cette application.



L'objectif de cette application est de "permettre aux utilisateurs de pouvoir se connecter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec des natifs présents en Angleterre, aux États-Unis ou en Afrique du sud et de pouvoir pratiquer son Anglais", ajoute Olivier Croce. Speaken permet donc de parler en live vidéo. "Il est possible de choisir son interlocuteur selon des critères comme l'âge, l'accent, le lieu". Le but étant de créer "un matching" depuis l'application entre les centres d'intérêts des tuteurs et des élèves.