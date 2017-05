Mojjo permet aux joueurs de tennis d'analyser leur jeu

publié le 25/05/2017 à 23:35

Pour les joueurs de tennis soucieux d'améliorer leur jeu, Mojjo pourrait s'affirmer comme un outil indispensable. "Avec Mojjo, si on est un joueur de tennis, qu'on est sur un terrain et qu'on est équipé d'une caméra et d'un ordinateur tactique, on peut faire un match de tennis comme d'habitude et à la fin de son match, on va recevoir sur son application Mojjo ou sur le site internet, toutes les statistiques de son match", explique Emmanuel Witvoet, fondateur du concept.



Ce dernier ajoute que Mojjo va également fournir des "vidéos découpées automatiquement par des algorithmes, qui vont supprimer tous les temps morts du match". Un avantage indéniable au moment d'analyser un match puisque qu'au cours d'une partie "il y a 70% du temps, à peu près, où on ne joue pas. Et donc nous, on simplifie tout ça et on permet aux joueurs de se revoir, ce qu'ils n'ont jamais pu faire, et ensuite de progresser avec des statistiques", déclare Emmanuel Witvoet.

Si chaque joueur ne peut s'équiper du dispositif, qui comprend notamment une caméra, le fondateur de Mojjo destine son produit aux clubs de tennis. "L'idée, c'est d'offrir un nouveau service à ses adhérents pour les fidéliser et ensuite, il y a plein de choses qui permettent d'animer la communauté des joueurs du club à travers la vidéo, des concours de points partagés sur Facebook, etc."