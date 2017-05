Le train de marchandises digital accélère la logistique

publié le 30/05/2017 à 00:10

La logistique, qui comprend le transport des marchandises et aussi leur entreposage est aujourd'hui un secteur bouleversé par le digital. Le digital accélère la mondialisation du trafic de marchandises. Alain Picard, directeur général de SNCF Logistics qui a dernièrement présenté le train des marchandises digital explique que "les commandes sont de plus en plus nombreuses sur les e-commerces, que les marchandises sont commandées de plus en plus loin, qu'il faut livrer de plus en plus rapidement et ce digital accélère la logistique".



"Toute la chaîne logistique est aujourd'hui soumise à deux éléments : de plus en plus loin et de plus en plus court", ajoute Alain Picard qui affirme que le train de marchandises digital est "une révolution". Cela consiste à transformer des wagons de marchandises en des objets connectés avec un train digital, "ce qui va être plus sûr et plus pratique pour nos clients", conclut Alain Picard.