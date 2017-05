Les Français signent près de 7 chèques sur 10 émis en Europe

publié le 29/05/2017 à 23:30

Sept chèques sur dix émis en Europe sont Français. Un moyen de paiement qui semble donc être une particularité hexagonale. C'est pour cette raison que la Banque de France vient de diffuser un petit dépliant intitulé "payer autrement que par chèque c'est possible". Parce le chèque coûte cher aux banques et aux commerçants : en moyenne deux milliards et demi d'euros par an.



Une habitude chez les Français qui aiment toujours signer un chèque chez les commerçants, médecins ou garagistes. Ils sortent toutefois le chéquier un peu moins qu'avant : moins 7% sur l'année 2015, même tendance attendue pour 2016... Une baisse qui n'est cependant pas assez rapide pour les professionnels : le chèque fait de la résistance chez les personnes âgées, les ménages modestes et les Français moins à l'aise avec le numérique