SNCF : les voyageurs détournés de la Gare de Lyon devront payer le RER

publié le 17/03/2017 à 16:40

Quelque 120.000 voyageurs vont grincer des dents ce weekend. La SNCF déroute ses trains au départ et à l'arrivée de la Gare de Lyon les samedi 18 et dimanche 19 mars, et ce ne sera pas sans frais pour les usagers. La société l'avait annoncé : aucun train ne transitera par la Gare de Lyon, à Paris, durant 48 heures. Cette interruption s'explique par des travaux de modernisation du système d'aiguillage de la gare parisienne ainsi que celle de Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne, soumise aux mêmes rénovations.



TGV, Intercités, trains Corail, TER, RER D et ligne R... tous les moyens de transports gérés par la SNCF sont concernés. La nouvelle avait été annoncée en amont et la SNCF dit avoir mis en place "une opération exceptionnelle" pour y remédier : des déviations, notamment via le RER C, seront proposées aux usagers. Mais les frais supplémentaires de paiement du RER seront laissés à la charges des usagers. La nouvelle ne manque pas de faire grincer des dents, comme le relève Le Parisien.

"Des tickets de RER seront vendus dans les TGV", précise ainsi la SNCF. Ainsi, les usagers devront ajouter le prix du RER à celui de leur billet, qui ne les emmènera pas à la gare escomptée, mais par exemple vers Montparnasse, Roissy TGV, Marne-la-Vallée ou Austerlitz. "On va arriver à Marne-la-Vallée, comme les Ouigo, mais au prix d’un TGV normal !", déplore une voyageuse en partance de Marseille dans les colonnes du Parisien. "On a modifié notre plan de transports de façon inédite et on assure l’acheminement des voyageurs. On ne va pas brader nos billets", argue la SNCF, qui qualifie l'opération d'"exceptionnelle". Seuls les voyages IdVroom, l’application de covoiturage de la SNCF, seront remboursés aux usagers, selon le quotidien.