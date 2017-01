Le corps du nourrisson avait été découvert dans la soirée du vendredi 13 janvier, avec encore un morceau de cordon ombilical sur lui.

par Léa Stassinet publié le 16/01/2017 à 17:39

C'est un promeneur qui a fait la macabre découverte, vendredi 13 janvier en fin d'après-midi, dans un square d'Angers, dans le Maine-et-Loire. "J'ai aperçu une couverture bleue, posée par terre. En m'approchant plus près, j'ai vu une tête qui dépassait. J'ai d'abord cru que c'était une poupée. Puis j'ai mieux regardé. J'ai vu les yeux ouverts, la bouche ouverte, des cheveux...", confie-t-il au Courrier de l'Ouest.



Dépêchés sur place, les pompiers et le service médical d'urgence (Smur) n'ont rien pu faire. Trois jours après la découverte du corps, l'enquête a déjà permis d'établir que le nourrisson était "probablement mort de froid", selon Yves Gambert, le procureur de la République d'Angers. "Le nouveau-né a été retrouvé avec encore un morceau de cordon ombilical sur lui. Né vivant et viable, il ne présentait pas de traces de coups sur lui", poursuit-il.



L'identité du bébé demeure en revanche inconnue. L'enquête a été confiée au SRPJ d'Angers.