Sécurité routière : les seniors piétons de plus en plus victimes d'accidents

Christophe Bourroux : les seniors piétons de plus en plus victimes d'accidents

publié le 29/03/2017 à 11:19

Sur les 3.469 personnes tuées sur les routes en 2016, 540 étaient des piétons, selon les chiffres provisoires de l'Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR), ce qui représente une hausse de 15% par rapport à 2015, là où la mortalité routière globale est restée stable, avec huit morts de plus entre 2015 et 2016. Près de la moitié des victimes avaient plus de 65 ans. Un chiffre qui ne cesse de grimper : +10% par an.



Pour les plus de 75 ans, c'est pire puisque, dans cette tranche d'âge, plus du tiers des accidents de la route concerne des piétons. Soit trois fois plus que pour le reste de la population. Ces personnes sont beaucoup plus fragiles ; les séquelles sont donc plus graves. D'autant que les facultés diminuent.

On évalue moins bien les distances par exemple. Sans oublier l'audition. Et cela pourrait d'ailleurs poser de plus en plus de problèmes dans nos villes avec les véhicules électriques qui ne font pas de bruit, et qui sont donc plus dangereux à appréhender.

Tout un programme à base de jeux va être mis en place pour sensibiliser les seniors par la Prévention routière et Attitude prévention, que l'on peut retrouver aussi sur leur site Internet. Car il y a un vrai malaise, le problème est profond. En effet, la crainte d'un accident crée un isolement, par manque d'activité. En France, un aîné sur quatre serait en situation d'isolement. Un phénomène trop souvent négligé.



Pourtant des aménagement pourraient améliorer la situation, comme le rehaussement des passages piétons, l'identification et l'éradication des carrefours dangereux ou encore le comptage du temps de traversée des feux rouges. Avec un tiers de seniors prévus en 2050, ce problème ne pourra plus longtemps être négligé par les pouvoirs publics, sous peine de s'accentuer.