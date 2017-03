publié le 27/03/2017 à 11:24

Jackpot pour les salariés de Porsche. Les résultats sont tellement bons que la marque a décidé de distribuer, à chacun de ses salariés une prime pouvant atteindre 9.111 euros. Un chiffre qui n'est pas un hasard : c'est un clin d'oeil au modèle iconique de la marque, la fameuse 911. C'est donc Noël avant l'heure. De l'ouvrier à l'ingénieur, 21.000 personnes vont toucher ce joli chèque.



C'est presque une habitude : la prime avait atteint 8.911 euros en 2015, et 8.600 euros en 2014. Et encore, Porsche annonce pudiquement que, vu le contexte, la somme est moins importante qu'elle n'aurait pu être. En effet, Porsche appartient à Volkswagen. Le constructeur allemand aux douze marques doit débourser des sommes colossales pour le "dieselgate" (22 milliards rien qu'aux États-Unis).

Le "dieselgate" n'a pas empêché le constructeur allemand de réaliser la meilleure année de l'histoire du fabricant du SUV de luxe Cayenne et de la sportive Panamera, et cela depuis sa création en 1931 par Ferdinand Porsche. Cerise sur le capot : la rentabilité est exceptionnelle. Elle grimpe de 17%, de l'ordre de 16.000 euros en moyenne par voiture. Autrement dit Porsche, est l'une des marques automobile les plus rentables au monde.



Sourire également pour le concurrent Mercedes. Les salariés vont aussi toucher un super bonus, certes plus modeste, mais tout de même de 5.400 euros. Qui a dit que les marques allemandes étaient en perte de vitesse ?