Le nombre de morts sur les routes en janvier a augmenté de 8,9% par rapport à janvier 2016, a annoncé ce 10 février l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

Crédit : JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP Un nouveau modèle de radar est présenté aux automobilistes le 29 juin 2012 sur l'autoroute A6, à l'occasion de la grande opération de sécurité routière "Civil'été", organisée sur les routes de l'est de la France.

Le nombre de morts sur les routes en janvier a augmenté de 8,9% par rapport à janvier 2016, a annoncé vendredi 10 février l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR). L'organisme a souligné qu'il y avait eu moins d'accidents et moins de blessés, mais davantage de morts. "257 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en janvier 2017, contre 236 en janvier 2016, soit une augmentation de 8,9%", précise l'ONISR dans un communiqué.



"les mortalités des automobilistes et des motocyclistes sont plutôt stables en moyenne sur les douze derniers mois, celles des piétons et des cyclistes connaissent une forte hausse (respectivement +18% et +12%)". Bilan encourageant concernant la mortalité des 18-24 ans, une tranche particulièrement touchée par les accidents de la route. "Orientée à la baisse", elle "retrouve le niveau d'il y a deux ans, le plus bas enregistré". "Depuis 2010, la mortalité des 18-24 ans a baissé de 29% alors que celle des personnes âgées de 65 ans ou plus a augmenté de +17%", constate ainsi l'ONISR.