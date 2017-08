Savoie : un randonneur foudroyé par un infarctus est sauvé par miracle

et AFP

Le camp des Rochilles, à 2.400 m d'altitude au-dessus de Valloire, est une destination prisée des randonneurs et l'ancienne fortification de la ligne Maginot est accessible par une piste. Mais ce lundi 14 août, cette destination de randonnée a été, coup sur coup, le théâtre d'un drame et d'un miracle. Un homme qui s'y promenait a eu une crise d'infarctus devant un secouriste venu pour une autre victime d'infarctus.



"Un témoin a vu un 4x4 se mettre dans un fossé, un homme en sortir et s'écrouler. Il a aussitôt prévenu les secours qui, en arrivant, ne pourront ranimer le conducteur, âgé d'environ 70 ans", a raconté à l'AFP la CRS de Modane, chargée du secours en montagne.

C'est alors que, juste devant le médecin, s'écroule un autre randonneur. Immédiatement secouru et héliporté à l'hôpital, cet homme de 73 ans a survécu. "Même en ville, il n'aurait pas eu une prise en charge aussi rapide. C'est le coup de chance de l'année ! ", a commenté le poste de secours.